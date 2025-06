Sale il petrolio Brent vicino 78 dollari dopo minacce su Hormuz

Il prezzo del petrolio si infiamma, con il Brent che si avvicina ai 78 dollari, spinto dalle crescenti tensioni in Medio Oriente e dalla minaccia di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz. Questa situazione di instabilità geopolitica sta gonfiando i mercati energetici, con il WTI per luglio in rialzo del 2% e il Brent in forte crescita. La volatilità resta elevata, e gli investitori sono sul filo del rasoio, temendo ripercussioni globali.

L'acuirsi della tensione in Medio Oriente e la minaccia di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz spingono i prezzi del petrolio. Il contratto del Wti per luglio registra un aumento del 2% salendo a 76,70 dollari, mentre il Brent si avvicina a 78 dollari: il contratto per agosto è in rialzo dell'1,5% a 77,85 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sale il petrolio, Brent vicino 78 dollari dopo minacce su Hormuz

In questa notizia si parla di: dollari - petrolio - brent - hormuz

Prezzo petrolio poco mosso, Wti scambiato a 61,63 dollari - Questa mattina, il mercato del petrolio mostra un andamento stabile, con il WTI, con consegna a giugno, fissato a 61,63 dollari al barile (+0,02%).

I prezzi del petrolio si infiammano (futures sul Brent al top di 78 dollari al barile) dopo gli attacchi di Israele al cuore dell’Iran. Crescono i timori di una guerra più ampia in una regione che rappresenta un terzo della produzione mondiale di greggio. Le prevision Vai su Facebook

IL PREZZO DEL PETROLIO CALA: LO STRETTO DI HORMUZ RIMANE APERTO (Financial Times, Tom Wilson, 16 giugno 2025, 18:24 CEST) Nonostante l’escalation del conflitto tra Israele e Iran, i mercati petroliferi restano calmi, con il flusso di greggio attrav Vai su X

Sale il petrolio, Brent vicino 78 dollari dopo minacce su Hormuz; Sale il petrolio, Brent vicino 78 dollari dopo minacce su Hormuz; Il conflitto tra Israele e Iran provoca un aumento dei prezzi del petrolio. Si teme il blocco dello Stretto di Hormuz.

Sale il petrolio, Brent vicino 78 dollari dopo minacce su Hormuz - L'acuirsi della tensione in Medio Oriente e la minaccia di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz spingono i prezzi del petrolio. Come scrive ansa.it

Il conflitto tra Israele e Iran provoca un aumento dei prezzi del petrolio. Si teme il blocco dello Stretto di Hormuz - L’Iran, consapevole che un blocco dello Stretto di Hormuz danneggerebbe anche le sue esportazioni, sembra restio ad intraprendere questa strada ... Riporta energiaoltre.it