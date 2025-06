Saipem vince contratto Feed per fertilizzanti in Algeria con Sonatrach

Saipem si conferma leader nel settore energetico con l’aggiudicazione del contratto di FEED per il progetto Phosphate Integrated in Algeria, un passo strategico significativo nel settore dei fertilizzanti. Attraverso un processo competitivo dual Feed, la società dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e competere a livello globale. La decisione finale di Sonatrach determinerà quale soluzione tecnico-economica accompagnerà lo sviluppo futuro di questa importante iniziativa.

Saipem si è aggiudicata da Sonatrach un contratto di (Front end engineering design), relativo al progetto Phosphate Integrated, per la produzione di fertilizzanti in Algeria. L'aggiudicazione è avvenuta attraverso un processo di dual competitivo che prevede che l'attività di design sia condotta sia da Saipem che da un secondo operatore contendente. Sonatrach poi selezionerà la migliore soluzione tecnico-economica tra le due e provvederà all'assegnazione diretta del contratto Epc (Engineering, procurement and construction) per l'esecuzione dell'opera progettata. Il contratto dual aggiudicato prevede la fornitura dei servizi di ingegneria di Front end per la progettazione di un nuovo complesso industriale, composto dalle infrastrutture minerarie per l'estrazione di fosfati site nell'area di Bled El Hadba e dalle unità di processo e da quelle ancillari a supporto della produzione di fertilizzanti nell'area di Oued Keberit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Saipem vince contratto Feed per fertilizzanti in Algeria con Sonatrach

