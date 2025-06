Safilo bussa alla porta di Chiara Ferragni | chiesti 5.9 milioni per risarcimento danni dopo il Pandoro Gate

L'estate di Chiara Ferragni si preannuncia tutt'altro che serena: tra un rinvio a giudizio e una richiesta di risarcimento da 59 milioni di euro da parte di Safilo, il “Pandoro Gate” si trasforma in un caso esplosivo. Mentre il processo si avvicina, l'attenzione si concentra sulla potenziale tempesta legale che potrebbe scuotere l'impero della fashion influencer. Riuscirà Chiara a superare questa sfida? La risposta si manifesterà nelle prossime settimane.

Sarà un’estate tutt’altro che tranquilla quella che rischia di dover affrontare Chiara Ferragni. E no, il gossip e le vicende sentimentali questa volta non c’entrano. Come se non bastasse il rinvio a giudizio per “truffa continuata e aggravata” – la prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 23 settembre, davanti alla terza sezione penale del tribunale di Milano -, all’orizzonte si stagliano le nubi nere (anzi, nerissime) di una richiesta di risarcimento danni pesantissima. Radiocor de Il Sole 24 ore ha infatti svelato che il gruppo Safilo ha avviato contro la Fenice Srl della Ferragni una causa di risarcimento da 5,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it