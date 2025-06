Saelemaekers ritorno a Milanello con permanenza | il multiruolo che piace ad Allegri

Saelemaekers torna a Milanello con la determinazione di consolidare il suo ruolo, conquistando anche i favori di Allegri grazie alla sua versatilità. Il tecnico rossonero apprezza la capacità del belga di adattarsi a più ruoli, rendendolo un elemento prezioso per la squadra. Questa permanenza potrebbe rappresentare una delle poche eccezioni tra i prestiti, sottolineando l'importanza di Saelemaekers nel progetto attuale dei rossoneri.

Il tecnico rossonero apprezza la versatilità del belga, che potrebbe essere l'unico rientro dai prestiti destinato a trattenersi in rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Saelemaekers, ritorno a Milanello con permanenza: il multiruolo che piace ad Allegri

In questa notizia si parla di: saelemaekers - ritorno - milanello - permanenza

Calciomercato Milan, Saelemaekers verso il ritorno: la Roma ritiene … - Sul calciomercato, il Milan valuta un possibile ritorno di Saelemaekers, mentre la Roma manifesta interesse.

Un addio che sembrava certo, ma le parole di Saelemaekers e l'arrivo di Allegri stanno ribaltando tutto! Il belga si gioca la permanenza. #Saelemaekers #Milan #Calciomercato #Allegri #SerieA #Milanello #milannews24 Vai su X

Un addio che sembrava certo, ma le parole di Saelemaekers e l'arrivo di Allegri stanno ribaltando tutto! Il belga si gioca la permanenza. #Saelemaekers #Milan #Calciomercato #Allegri #SerieA #Milanello #milannews24 Vai su Facebook

Saelemaekers, ritorno a Milanello con permanenza: il multiruolo che piace ad Allegri; Calciomercato Milan – Il futuro incerto di Saelemaekers: ritorno a Milanello vicino?; Milan, Tare muove le prime pedine ? Arriva la prima decisione su un top e la Roma trema.

Saelemaekers, ritorno a Milanello con permanenza: il multiruolo che piace ad Allegri - Il tecnico rossonero apprezza la versatilità del belga, che potrebbe essere l'unico rientro dai prestiti destinato a trattenersi in rossonero ... Si legge su gazzetta.it

Milan, Saelemaekers e i 10 motivi per non sacrificarlo: obiettivo permanenza a Milanello - Quindi vista questa chance abbiamo pensato di proporre un elenco di 10 buoni motivi per vedere una ... Lo riporta msn.com