Sabrina Carpenter pensa di vietare gli smartphone ai suoi concerti

Sabrina Carpenter potrebbe rivoluzionare il modo di vivere i concerti, puntando a vietare gli smartphone durante le sue performance. La giovane artista americana, nota per il suo talento e il suo spirito innovativo, ha rivelato di essere aperta all’idea, anche se sa che potrebbe non piacere ai fan. Con il suo ultimo successo in vetta alle classifiche, Sabrina si prepara a sfidare le convenzioni e a creare un’esperienza più autentica e coinvolgente dal vivo.

Sabrina Carpenter potrebbe essere la prima popstar della nuova generazione a vietare l'uso degli smartphone ai suoi concerti. La 26enne della Pennsylvania ha infatti accennato, parlando con la rivista Rolling Stone, di essere aperta all'idea per il prossimo futuro. «Questo farà incazzare i miei fan», ha detto l'artista, che ha conquistato la scena internazionale nel 2024 con la sua Espresso e da pochi giorni è in vetta alle classifiche con Manchild. «Sono andata a vedere i Silk Sonic e mi hanno bloccato il telefono. È stata l' esperienza migliore che abbia mai avuto a un concerto, come tornare negli Anni 70.

