Sabato torna il Bergamo Pride | dalla stazione all’Edonè chiusure temporanee delle strade lungo il percorso

Sabato 21 giugno dalle ore 16 si terrà a Bergamo il corteo del “Bergamo Pride”, manifestazione in favore dei diritti civili e contro ogni forma di violenza e discriminazione, a cui si stima partecipino circa 5.000 persone. Il corteo partirà alle 16 da piazzale Marconi-Stazione Fs, per raggiungere largo Gemelli, all’Edonè, seguendo il seguente itinerario: viale Papa Giovanni XXIII, largo Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, rotonda Galgario, via Suardi, via Corridoni, via Papa Ratti, largo Gemelli. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e l’incolumità di tutti i partecipanti, è stato disposto un apposito provvedimento viabilistico che prevede la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso, solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it