Sabato 21 giugno Sansepolcro inaugurerà il nuovo ponte sul fiume Tevere

Sabato 21 giugno, Sansepolcro celebra un traguardo fondamentale: l’inaugurazione del nuovo ponte sul Tevere, simbolo di rinascita e progresso. Un’opera attesa da decenni che promette di migliorare la mobilità e la sicurezza della città. Come Partito Democratico, siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo progetto nato nel 2015, frutto di buona politica e visione condivisa. È il momento di guardare avanti, insieme.

Arezzo, 19 giugno 2025 – «Un ponte verso il futuro, costruito grazie alla buona politica» : un’opera strategica, attesa da decenni, che migliorerà concretamente la mobilità cittadina e garantirà maggiore sicurezza in caso di emergenze. Come Partito Democratico di Sansepolcro accogliamo con soddisfazione la conclusione di un progetto nato nel 2015, sotto l’amministrazione guidata da Daniela Frullani. Un’idea ambiziosa, che affonda le radici in una visione chiara dello sviluppo urbano e infrastrutturale della nostra città, e che ha potuto contare sul fondamentale supporto della Regione Toscana, in particolare grazie all’impegno dell’allora assessore Vincenzo Ceccarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 21 giugno Sansepolcro inaugurerà il nuovo ponte sul fiume Tevere

In questa notizia si parla di: giugno - sansepolcro - ponte - sabato

Sansepolcro, da giovedi 19 giugno ritiro kit rifiuti per utenze domestiche - A Sansepolcro, l’attesa è finita: a partire da giovedì 19 giugno, i residenti potranno ritirare i kit rifiuti per la raccolta porta a porta.

Sansepolcro. Sabato 21 giugno l'inaugurazione del secondo ponte sul Tevere e della viabilità di collegamento Vai su Facebook

Sabato 21 giugno Sansepolcro inaugurerà il nuovo ponte sul fiume Tevere; Ora è ufficiale: sabato 21 giugno l'apertura del secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro; Sansepolcro, inaugurato il tratto della Via di Francesco.

Sabato 21 giugno Sansepolcro inaugurerà il nuovo ponte sul fiume Tevere - Sabato 21 giugno Sansepolcro inaugurerà il nuovo ponte sul fiume Tevere: un’opera strategica, attesa da decenni, che migliorerà concretamente la mobilità cittadina e garantirà maggiore sicurezza in ... lanazione.it scrive

Sansepolcro, da giovedi 19 giugno ritiro kit rifiuti per utenze domestiche - Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con Sei Toscana, ha previsto nuove giornate straordinarie per consentire il ritiro del kit porta a porta a chi non abbia ancora provveduto ... Lo riporta lanazione.it