Sabalenka si sfoga per la partita sospesa a Berlino | Stai perdendo e fa un festo di rabbia

La tensione sprizza alle stelle sul leggendario campo di Berlino, dove Sabalenka, dopo aver dominato il primo set, si trova coinvolta in un acceso scontro con il supervisore. La sua rabbia esplode nel momento più cruciale, mentre le condizioni del campo scivoloso minacciano di rovinare tutto. Un episodio che mette in luce quanto la passione e l’adrenalina possano trasformare una semplice partita di tennis in un vero e proprio spettacolo di emozioni. Continua a leggere.

Dopo aver vinto il 1° set, la bielorussa esplode contro il supervisore che accetta le obiezioni di Masarova: campo scivoloso, stop alla gara. "Ma come? Ho appena giocato due game su quel lato.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

