s sofia weekend di musica trekking e circo

Preparatevi a vivere un fine settimana indimenticabile a Santa Sofia, tra musica, trekking e circo! Un’occasione unica per immergersi in un mix di arte, teatro e avventure all’aperto, il tutto immerso nel suggestivo paesaggio locale. Si parte sabato alle 18 con il festival ‘Musica in Foresta’, inaugurando un evento ricco di emozioni e scoperte. Non mancate: questa è l’esperienza che aspettavate per riscoprire la bellezza dell’arte e della natura in armonia.

Circo teatro, musica, escursioni, teatro ed arte caratterizzeranno questo weekend a Santa Sofia. Si parte sabato alle 18 presso la Chiesa di Santa Margherita in località Rondinaia, con il primo appuntamento con il festival 'Musica in Foresta', organizzato da Associazione Musicale C. Roveroni. Ecco quindi lo spettacolo 'La Novia' presentato dal gruppo 'La cantiga de la Serena', attivo dal 2008 nella riscoperta e rielaborazione delle musiche antiche e tradizionali del bacino del Mediterraneo. La formazione è composta da Fabrizio Piepoli (voce, chitarra battente, chitarra classica, shruti box, daff, bendir, tamburello, qraqeb); Giorgia Santoro (flauto, bansuri, flauto contrabbasso, arpa celtica, duduk, sajat, cimbali, palmas, voce) e Adolfo La Volpe (oud, chitarra classica, tar, voce).

