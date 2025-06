SOATenibilità - ii edizione puoi ascoltare gli interventi di 12 esperti che offrono le loro prospettive e competenze sulla sostenibilità ambientale e alimentare

Scopri la seconda edizione di Soatenibilit224, un evento imperdibile dedicato alla sostenibilità ambientale e alimentare. Ascolta 12 esperti che condividono prospettive, competenze e soluzioni innovative per un futuro più responsabile. Un’occasione unica, gratuita e aperta a tutti, in presenza o online, sabato 12 luglio dalle 09:00 fino al tramonto. Preparati a lasciarti ispirare e a contribuire a una nuova cultura della sostenibilità, per un domani migliore.

I relatori ci guideranno nella comprensione delle conseguenze delle nostre scelte quotidiane e ci ispireranno con soluzioni innovative per un futuro più sostenibile. EVENTO GRATUITO in presenza oppure online sabato 12 luglio dalle 09:00 al tramonto Ispirazioni per una nuova cultura della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - S.O.A.Tenibilità - ii edizione puoi ascoltare gli interventi di 12 esperti che offrono le loro prospettive e competenze sulla sostenibilità ambientale e alimentare

In questa notizia si parla di: tenibilità - edizione - puoi - ascoltare

BAR, MIXOLOGY E COCKTAIL - Al Roma Bar Show, Lady Cocktail Nicole Cavazzuti ha intervistato Vincenzo Pagliara, brand ambassador di Mionetto Prosecco Puoi ascoltare le nostre notizie in formato audio anche su: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Deez Vai su Facebook

Puoi ascoltare un’opera d’arte musicale con la guida degli esperti di #LezionidiMusica. Su #RaiEasyWeb per le #disabilitàsensoriali http://bit.ly/RaiEasyWebLezionidiMusica… - X Vai su X

S.O.A.Tenibilità - ii edizione puoi ascoltare gli interventi di 12 esperti che offrono le loro prospettive e competenze sulla sostenibilità ambientale e alimentare.