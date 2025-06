Ryan Reynolds ancora nel mondo dei videogiochi | trovato il regista di Dragon’s Lair?

Ryan Reynolds torna protagonista nel mondo dei videogiochi, questa volta con un progetto ambizioso: l’adattamento di Dragon's Lair su Netflix. Dopo il successo di Free Guy, l’attore e produttore si prepara a portare sul grande schermo uno dei giochi arcade più iconici degli anni '80. Con James Bobin alla regia, noto per aver diretto i Muppets, il film promette di rivoluzionare l’universo videoludico anche sul grande schermo. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa entusiasmante avventura cinematografica.

Dopo aver sperimentato il mondo videoludico con Free Guy - Eroe per gioco, Reynolds ci riprova stavolta con un adattamento James Bobin, regista de I Muppet e Muppets 2 - Ricercati della Disney è in trattative per dirigere Dragon's Lair, l'adattamento Netflix di uno dei giochi arcade più iconici dei primi anni '80, come ha confermato The Hollywood Reporter. Ryan Reynolds è stato ingaggiato come protagonista e produttore del film, con il cui progetto che è in fase di sviluppo ormai dal 2020. A produrre ci sono anche Roy Lee, attraverso la sua Vertigo Entertainment, e Trevor Engelson di Underground. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ryan Reynolds ancora nel mondo dei videogiochi: trovato il regista di Dragon’s Lair?

