Russia-Ucraina scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca | la gioia su entrambe i fronti

Il recente scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, avvenuto nella regione di Chernihiv, ha portato una ventata di speranza e sollievo su entrambi i fronti. Con prigionieri ucraini e russi che condividono momenti di libertĂ e speranza, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la pace e il dialogo. Ma cosa significa davvero per il futuro del conflitto? Scopriamolo insieme.

Nella regione ucraina di Chernihiv si è svolta una nuova tornata di scambi di prigionieri tra Russia-Ucraina. I prigionieri di guerra erano avvolti nelle bandiere ucraine. Molti di loro erano feriti e sofferenti per la detenzione prolungata, secondo quanto riferito dal Quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra (KSHPPV) dell’Ucraina. In un video diffuso giovedì dal governo di Mosca, un gruppo di soldati russi esultavano con le bandiere in mano, mentre chiamavano i propri familiari prima di salire su un autobus che li avrebbe riportati a casa. Non sono stati forniti dettagli sul numero di militari scambiati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina, scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca: la gioia su entrambe i fronti

