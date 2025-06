La Russia si trova sull'orlo di una recessione, un avvertimento preoccupante espresso dal ministro dello Sviluppo economico Maksim Reshetnikov durante il Forum di San Pietroburgo. Sebbene non sia un destino scritto, la salvezza dall'impasse economica dipende dalle decisioni strategiche prese oggi. È un appello alla responsabilità che coinvolge anche la governatrice della Banca Centrale, Elvira Nabiullina, e tutti noi.

La Russia è "sull'orlo di una recessione ". L'allarme proviene dal ministro dello Sviluppo economico Maksim Reshetnikov che ha parlato al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Il ministro ha precisato che non si tratta di un destino inevitabile ma che scongiurare la crisi "dipende ora interamente dalle decisioni che facciamo". Probabile che si tratti di un messaggio per la governatrice della banca centrale Elvira Nabiullina che, sebbene abbia leggermente ridotto il costo del denaro a inizio giugno, mantiene i tassi al 20%. Non a caso la stessa a Nabiullina, spiega che l'economia "sta semplicemente uscendo da uno stato iper riscaldato.