rubano borsa ad anziana arrestati tre peruviani

I Carabinieri di Maranello hanno arrestato tre cittadini peruviani per il borseggio di un’anziana all’interno del parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito, la signora stava riponendo la spesa nel bagagliaio della propria auto quando un componente della banda ha approfittato di un attimo di distrazione della vittima per prendere la borsa contenente documenti personali e 1.200 euro in contanti. Grazie alle telecamere i tre stranieri sono stati identificati e bloccati. Sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it