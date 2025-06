Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele | ladro seriale accusato di 18 furti due avvenuti in chiesa

In un inquietante crescendo di episodi, un ladro seriale di 51 anni è stato accusato di aver commesso almeno 18 furti, tra cui due in chiese durante le funzioni religiose. Tra le vittime, momenti di fede e spiritualità sono stati insidiati da un gesto ignobile, come accaduto durante la comunione a San Marco, quando il ladro ha approfittato della distrazione di una parrocchiana. La sua azione dimostra come anche i momenti di raccoglimento possano essere violati da comportamenti scorretti, mettendo a rischio la serenità delle comunità.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, un uomo aretino di 51 anni è accusato di aver messo a segno almeno 18 furti, due dei quali commessi all’interno di chiese durante le funzioni religiose. Il primo episodio risale al 6 aprile nella chiesa di San Marco, in via Romana ad Arezzo: una parrocchiana si era alzata per ricevere la Comunione e, approfittando della sua distrazione, l’uomo le ha sfilato il portafoglio dalla borsa lasciata sulla panca. Un secondo furto, avvenuto il 16 maggio, è stato contestato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Una donna stava aiutando il frate a spegnere le candele al termine della messa quando, anche in questo caso, il ladro le ha sottratto il borsello dalla borsa appoggiata. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa

In questa notizia si parla di: chiesa - durante - comunione - accusato

Piazza Damiano Chiesa, corriere Sda derubata dello zaino durante una consegna: "Il ladro ha agito in meno di un minuto" - In un attimo, il caos ha scosso piazza Damiano Chiesa: ieri, durante una consegna, un ladro ha agito in meno di un minuto, forzando il furgone e rubando lo zaino con cellulare e chiavi.

Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa; TSO per il santone Kadir Bouasrya a Miggiano dopo le minacce in chiesa durante la prima comunione; Alfredo Costa, il parroco colto da malore durante la messa: fermata la celebrazione, paura tra i fedeli al Sac.

TSO per il santone Kadir Bouasrya a Miggiano dopo le minacce in chiesa durante la prima comunione - Miggiano, disposto il TSO per il santone Kadir Bouasrya che ha creato scompiglio durante la celebrazione delle prime comunioni ... virgilio.it scrive

La Chiesa d’Inghilterra frena l’inclusività: la Comunione non si può fare senza alcol (e senza glutine) - In alternativa alla Comunione, i fedeli possono ricevere una benedizione durante la celebrazione. Da msn.com