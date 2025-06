Royal Ascot 2025 | Carole Middleton e la nuora Alizée Thevenet complici nella vita e nel guardaroba e tutti gli altri look del secondo giorno di gare

Il secondo giorno di Royal Ascot 2025 si è trasformato in un vero e proprio spettacolo di eleganza, con Carole Middleton e Alizée Thevenet protagoniste di look impeccabili e complici nel vivere e sfilare tra gli eventi. In assenza della principessa di Galles, madre e nuora hanno preso il testa della passerella, dimostrando che stile e tradizione si fondono perfettamente. Scopriamo insieme i look più affascinanti di questa giornata ricca di glamour e sorprese.

Assente la principessa di Galles, in fatto di stile è stata egregiamente sostituita dalla madre e dalla cognata. La principessa Anna si è distinta andando a recuperare un completo del 1987 mentre la duchessa di Gloucester ha fatto contento re Carlo con il suo cappello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Royal Ascot 2025: Carole Middleton e la nuora Alizée Thevenet, complici nella vita e nel guardaroba (e tutti gli altri look del secondo giorno di gare)

