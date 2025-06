Rovereto 86enne trovata morta in casa | uccisa per strangolamento

Una tragica scoperta scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, con le prime risultanze dell’autopsia che ipotizzano uno strangolamento come causa del decesso. Le indagini, condotte dalla procura, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati del figlio della vittima, un uomo di 60 anni. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

Il condizionale è ancora d'obbligo ma le prime risultanze dell'autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, l'86enne trovata morta sul pavimento di casa a Rovereto, sostengono che la causa della morte sia stata causata da strangolamento. Omicidio Rovereto, indagato il figlio 60enne della donna. Al momento la procura della Repubblica di Rovereto ha iscritto nel registro degli indagati il figlio, 60enne, che al momento dell'arrivo dei carabinieri era accanto al corpo della madre. Sentito a lungo dai carabinieri, per l'uomo è stato disposto il ricovero in una struttura ospedaliera con l'ipotesi di accusa di omicidio aggravato dalla relazione di parentela.

Oggi l'autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, trovata morta in casa a #Rovereto. Indagato il figlio, che si trovava nell'abitazione con l'86enne

Oggi l'autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, trovata morta in casa a Rovereto. Indagato il figlio, che si trovava nell'abitazione con l'86enne

