Rovella per l’Inter se parte Calhanoglu | clausola ipotesi e scenari – CdS

Le voci di mercato infiammano l’Inter, con Rovella della Lazio come possibile sostituto di Calhanoglu. Il centrocampista, dotato di una clausola rescissoria senza scadenza, si configura come il primo nome sulla lista dei nerazzurri in caso di addio del turco. Ma quali scenari si profilano e quali sono le implicazioni di questa ipotesi? Scopriamo insieme i dettagli di una possibile svolta nel calciomercato interista.

Il primo nome sulla lista dell’Inter in caso di addio di Calhanoglu è Rovella della Lazio. Il regista di Maurizio Sarri ha una clausola rescissoria nel proprio contratto senza scadenza. LA SITUAZIONE – I destini di Nicolò Rovella e Hakan Calhanoglu potrebbe incrociarsi: nel caso in cui il Galatasaray soddisfacesse le richieste dell’Inter (35-40 milioni di euro), allora l’Inter andrebbe a piombare sul regista milanese, nato peraltro a pochi chilometri dallo Stadio San Siro. Rovella è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra se Calhanoglu lasciare Milano, prima anche di Samuele Ricci ed Ederson. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rovella per l’Inter se parte Calhanoglu: clausola, ipotesi e scenari – CdS

L'Inter è impegnata nel Mondiale per Club e sulla questione Calhanoglu. Il centrocampista turco ha un'offerta importante dalla Turchia, sponda Galatasaray. Marotta ha già il sostituto pronto: Nicolò Rovella della Lazio, clausola da 50 milioni.

Il #Galatasaray ha pronta un'offerta da 30 milioni per #Calhanoglu. Dovesse partire, Marotta ha in #Rovella l'obiettivo numero 1. #Lotito ha promesso a #Sarri di tenerlo e non fa sconti, vuole i 50 milioni della clausola rescissoria, ritenuta eccessiva dall'#Inter.

