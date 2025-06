Rovella Inter la Lazio alza il muro | serve pagare la clausola monstre le cifre

Rovella Inter si prepara a sfidare la Lazio, alzando il muro per assicurarsi il talento del centrocampista classe 2001. Dopo una stagione positiva in biancoceleste, il giovane promette di essere il futuro del centrocampo nerazzurro. Tuttavia, per portarlo a Milano, l’Inter dovrà pagare la clausola monstre, cifre importanti che rendono questa operazione un vero e proprio banco di prova sul mercato. La sfida tra i due club entra nel vivo.

Rovella Inter, le ultime sugli interessi di calciomercato del club nerazzurro nei confronti del centrocampista della Lazio. I dettagli. Nicolò Rovella torna nel mirino dell’ Inter. Il centrocampista classe 2001, reduce da una buona stagione alla  Lazio, è considerato un profilo ideale per il centrocampo nerazzurro del futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione ha già manifestato il proprio interesse all’agente Beppe Riso, pronto a muoversi concretamente qualora dovesse arrivare un’offerta importante per Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray osserva da lontano e potrebbe presentare una proposta da 40 milioni di euro per il regista turco, cifra che l’Inter giudica come soglia minima per aprire qualsiasi trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rovella Inter, la Lazio alza il muro: serve pagare la clausola monstre, le cifre

In questa notizia si parla di: inter - rovella - lazio - alza

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco  Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

L'assistente arbitrale, Domenico Rocca, ha messo nero su bianco una serie di accuse e rivelazioni molto gravi sul mondo degli arbitri. In un passaggio della sua lunga lettera, si parla anche di Inter-Roma. "O addirittura, se vogliamo, possiamo aggiungere Udin Vai su Facebook

Juve, Tudor vuole Tavares: la Lazio alza il muro; Serie A, Lazio-Torino 1-1: Gineitis risponde a Marušic. Verona-Parma 0-0, Napoli-Milan 2-1 - Aggiornamento del 01 Aprile delle ore 00:40; Lazio, Rovella in conferenza: Eliminazione che ci fa arrabbiare, abbiamo giocato meglio. L'Inter è stata più cinica.

Calciomercato Inter News/ Rovella a Milano e Frattesi alla Lazio, passi avanti per Bonny (19 giugno 2025) - Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano le trattative della sessione estiva. Secondo ilsussidiario.net

Calciomercato Lazio, ecco quali sono le proposte dei nerazzurri per aggiudicarsi le prestazioni di Rovella - Calciomercato Lazio, ecco quali sono le proposte dei nerazzurri per aggiudicarsi le prestazioni di Rovella Calciomercato Lazio. Da lazionews24.com