Rotary Cosenza Nord bilancio per Antonietta Converso | tra i progetti futuri la grafologia nelle scuole

Tra i progetti futuri, la grafologia nelle scuole gioca un ruolo chiave nel percorso di crescita e autoconoscenza dei giovani. Antonietta Converso, presidente del Rotary Club Cosenza Nord, ha condiviso con entusiasmo la visione di un futuro ricco di iniziative innovative e di valore sociale. La serata, intensa e ispiratrice, si è conclusa con la promessa di continuare a impegnarsi per un domani migliore, dimostrando che il cambiamento parte anche dai piccoli grandi passi di oggi.

Una serata all'insegna del bilancio e della visione futura quella che si è svolta all'Hotel Europa di Rende, dove Antonietta Converso, presidente del Rotary Club Cosenza Nord, ha raccontato il suo anno di presidenza. Tra gli ospiti anche Carmensita Furlano, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per l'impegno della presidente uscente: «Un anno pieno di progetti realizzati – ha commentato – che continueranno nel tempo. Tra questi, anche l'intento di aiutarmi a portare concretamente la grafologia nelle scuole, inclusi percorsi formativi per i docenti». Furlano ha poi rivolto un pensiero personale a Converso: «Grazie per la tua stima, la tua amicizia e il tuo affetto.