Rosberg | In Ferrari tanti decidono e nessuno sa cosa fare

In un panorama automobilistico in fermento, Ferrari sembra navigare a vista tra decisioni sconosciute e risultati deludenti. Mentre nel mondo dell’Endurance vola senza freni, in Formula 1 il Cavallino è in netto affanno, inseguendo un riscatto che sembra lontano. Quali sono le cause di questa crisi e come potrebbe il team di Maranello invertire la rotta? A rispondere a queste domande, un’analisi approfondita delle sfide e delle opportunità che attendono la scuderia.

Mentre nell'Endurance vola, la Ferrari continua a zoppicare in Formula 1 inanellando una serie di risultati al di sotto delle aspettative. Il team italiano non solo è indietro rispetto alla McLaren campione in carica, ma sta trovando grande difficoltĂ anche a duellare con le altre squadre di vertice come Red Bull e Mercedes. Insomma, mala tempora currunt in quel di Maranello: ma quali sono i problemi e quali potrebbero essere le soluzioni? A queste domande ha provato a rispondere l'ex pilota iridato Nico Rosberg al podcast "The F1 Show", prodotto da Sky Uk. Le parole di Rosberg sulla Ferrari. Secondo Rosberg, le difficoltĂ della Rossa avrebbero un'origine ben chiara.

F1, Nico Rosberg: “La situazione di Lewis Hamilton in Ferrari è molto cupa” - La stagione di Lewis Hamilton in Ferrari si tinge di grigio, con il pilota che sperava in risultati ben più esaltanti.

