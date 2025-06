Ronzulli contro Caprarica rissa nello studio di Parenzo | Abbassategli il microfono o vado a casa

Un acceso scontro televisivo ha scosso gli studi di La7 durante "L’Aria che Tira", mentre si dibatteva sull’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Tra tensioni palpabili e parole taglienti, la discussione tra senatrice Ronzulli e il giornalista Caprarica si è trasformata in un vero e proprio duello. Un episodio che dimostra quanto le questioni internazionali possano infiammare anche i talk show più civili, lasciando tutti con il fiato sospeso e…

È esploso un acceso scontro televisivo durante l’ultima puntata del programma L’Aria che tira, in onda su La7 e condotto da David Parenzo. Tema della puntata: l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran. Al centro della discussione, l’intervento della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, e la dura replica del giornalista Antonio Caprarica, che ha acceso gli animi in studio, sfociando in un botta e risposta particolarmente teso. Leggi anche: Mimmo Lucano accusa von der Leyen e Kallas al Parlamento Ue: “Siete complici del genocidio di Israele” Le parole di Ronzulli sulla Meloni e Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ronzulli contro Caprarica, rissa nello studio di Parenzo: “Abbassategli il microfono o vado a casa”

