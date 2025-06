Rompe il vetro di un’auto per rubare un cittadino lo vede e chiama il 112 | bloccato con il taser

112, mettendo fine a un tentativo di furto nel cuore di Bergamo. La prontezza del cittadino e l’intervento rapido delle forze dell’ordine hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Un esempio di come la vigilanza civica possa fare la differenza, contribuendo a mantenere al sicuro il nostro quartiere e a scoraggiare comportamenti criminali. La sicurezza è una responsabilità di tutti, e ogni gesto conta.

Bergamo. Erano in due e si aggiravano in modo sospetto nel quartiere di Borgo Palazzo, in un parcheggio vicino ai binari della Teb. Ad un certo punto, uno di loro ha rotto il vetro di un’auto in sosta per compiere un furto. Non ha rubato nulla, ma solo perché all’interno del veicolo non era stato lasciato nulla di incustodito. Il frastuono, però, deve avere attirato l’attenzione di un residente, che non ci ha pensato due volte e ha chiamato il 112, fornendo una descrizione sommaria dei ladri, attorno ai 30 anni di età. Pochi minuti e i due malviventi sono stati rintracciati intorno all’1,30 dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rompe il vetro di un’auto per rubare, un cittadino lo vede e chiama il 112: bloccato con il taser

