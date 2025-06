Rome Handpan Fest 2025

musicista di handpan che porta con sé un’energia unica e uno stile raffinato. Il Rome Handpan Fest 2025 promette di incantare appassionati e curiosi, offrendo un’esperienza sonora indimenticabile tra performance dal vivo, workshop e incontri con artisti internazionali. Un’occasione imperdibile per scoprire, condividere e lasciarsi trasportare dalla magia del suono. Non mancate: il viaggio tra armonie e vibrazioni vi aspetta!

Rome Handpan Fest al via a Roma il 22 giugno, dalle 10 alle 23, nella cornice della Città dell’Altra Economia. Sarà una giornata immersiva nel mondo dei ‘dischi sonanti’ e tutto il corollario artistico. Ospite speciale, direttamente dalla Spagna, in concerto Mar Loi. L’artista è una rinomata. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Rome Handpan Fest 2025

In questa notizia si parla di: rome - handpan - fest - artista

Torna l’evento Handpan di Roma! https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rome-handpan-fest-1295839714469 Un evento imperdibile tra workshop, musica dal vivo e artisti incredibili. 22 Giugno 2025 @citta_altra_economia_cae @testaccio_estate Largo Vai su Facebook

Roma come Woodstock: c'è il Festival Hippie.

Lorde, l’artista neozelandese al Roma Summer Fest - l’artista neozelandese dei record, definita da Davide Bowie “il futuro della musica pop”, arriva in Italia con il suo “Solar power tour”. Da romatoday.it

Roma, presentato in Campidoglio il programma del Rome Summer Fest 2025 - Il Roma Summer Fest 2025 si prepara a un’edizione tra le più ambiziose di sempre, con 70 appuntamenti in tre mesi, una lineup che attraversa generi, culture e generazioni e un titolo – “We are the ... romait.it scrive