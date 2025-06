Romania Jugoslavia e Bulgaria | dittatura famiglia e lirismo

romania, jugoslavia e bulgaria: terre di dittature, famiglie e lirismo. In un mondo di oppressione e poesia, le parole diventano armi e conforto. Ho scritto per te, Nicolae, e ora, con il cuore pesante, sono pronto a pronunciare quell’ultima parola che racchiude tutto il mio dolore e la mia speranza. Nel silenzio di questa lettera, si nasconde un messaggio che non si può ignorare...

“Non escludo di andare a Bucarest per lasciare questa lettera sulla tua tomba. Sarebbe un’occasione per leggere il tuo nome inciso nella pietra. Continua a essere morto, Nicolae; lo fai molto bene. Ti ho raccontato tante cose. Credo anche di averti insultato due o tre volte. Ora che i ricordi e la rabbia sono stesi sulla carta, mi rendo conto che ho un’ultima parola da dirti. Non è facile da pronunciare; mi rimane di traverso in gola come un pezzo di pane raffermo. Eppure, in tutta onestĂ , te la devo. E questa parola è: grazie”. Lettera al mio dittatore, di Eugène (traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi; Bottega Errante Edizioni), è un testo ironico, originale e intimo che racconta il rapporto “a distanza” tra l’autore e Nicolae Ceau?escu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Romania, Jugoslavia e Bulgaria: dittatura, famiglia e lirismo

