Roma-Wesley si riaccende la pista | la richiesta del Flamengo

La nuova Roma targata Gasperini guarda con decisione al mercato sudamericano, e tra i nomi sul tavolo torna a prendere quota quello di Wesley, esterno destro classe 2003 del Flamengo. Il talento brasiliano è stato a un passo dall'approdare in Serie A già lo scorso anno, quando l'Atalanta lo aveva virtualmente acquistato per 16 milioni più 4 di bonus. Ma l'affare, definito nei dettagli, saltò all'ultimo per un ripensamento del club carioca. Profilo ideale per Gasperini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Wesley rappresenta più di un'idea. Giocatore veloce, tecnico, abituato a giocare terzino in una difesa a quattro, si adatterebbe alla perfezione al sistema di Gasperini che lo impiegherebbe come esterno a tutta fascia, con maggiori compiti offensivi.