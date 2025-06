Roma ufficializzato l’ingaggio di Massara come nuovo direttore sportivo Ecco il comunicato

La Roma dà il benvenuto a Frederic Massara, il nuovo direttore sportivo che si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con una strategia ambiziosa e una visione chiara, il club giallorosso punta a consolidare la propria posizione nel calcio nazionale e internazionale. L'ingaggio di Massara rappresenta un passo fondamentale verso obiettivi ancora più grandi: ecco cosa ci attende nel prossimo futuro.

Roma, arriva il comunicato ufficiale sull'ingaggio di Massara. Arrivato il nuovo direttore sportivo Tramite il proprio sito, la Roma ha ufficializzato l'arrivo di Frederic Massara come nuovo Direttore sportivo del club. Ecco il comunicato della squadra giallorossa. COMUNICATO UFFICIALE DELLA ROMA – «L'AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club.