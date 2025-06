Roma ufficiale il ritorno di Massara come direttore sportivo

Roma ufficializza il ritorno di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo, un tassello fondamentale nel progetto ambizioso della società giallorossa. Dopo l’annuncio di Giampiero Gasperini come nuovo allenatore, questa nomina rafforza la strategia di rafforzamento e continuità. Con una vasta esperienza nel settore, Massara rappresenta la chiave per scrivere il prossimo capitolo di successo della Roma, puntando a traguardi sempre più ambiziosi e consolidando la posizione del club tra le grandi d'Europa.

Nuovo tassello in casa Roma dopo l’annuncio e la presentazione del nuovo allenatore, Giampiero Gasperini, la società giallorossa ha annunciato “la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica”. Il club “guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, ufficiale il ritorno di Massara come direttore sportivo

In questa notizia si parla di: roma - massara - sportivo - ritorno

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

(Adnkronos) - Manca ancora l'ufficialità ma Frederic Massara è ad un passo dal ritorno alla Roma come direttore sportivo al posto di Florent Ghisolfi Vai su X

la Roma starebbe pensando al ritorno di Frederic Massara. Dopo l'esperienza appena conclusa al Rennes, a Trigoria si valuta l'eventuale ritorno del Direttore Sportivo che nel 2018 subentrò a Walter Sabatini. Cosa ne pensate? È finita l'esperienza di Ghis Vai su Facebook

Roma, Massara è il nuovo direttore sportivo: Bentornato Frederic; La Roma riparte da Massara come direttore sportivo: “Porta conoscenza e visione stategica”; Roma, ufficiale Massara come nuovo direttore sportivo.

Roma, ufficiale il ritorno di Massara come direttore sportivo - Nuovo tassello in casa Roma dopo l’annuncio e la presentazione del nuovo allenatore, Giampiero Gasperini, la società giallorossa ha annunciato “la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sport ... Lo riporta msn.com

Roma, ufficiale il ritorno di Massara: firma fino al 2028 - Mancava solo l`ufficialità per il ritorno di Frederic Massara in giallorosso ed è arrivata questo pomeriggio. Riporta msn.com