Roma ufficiale: Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo, un ritorno a Trigoria che promette entusiasmo e competenza. Dopo le esperienze con Milan e Rennes, l’ex dirigente torna in giallorosso per guidare con determinazione il futuro della squadra. La sua conoscenza dell’ambiente e la capacità di costruire rapporti solidi rappresentano una carta vincente per la Roma. Ora è il momento di scrivere un nuovo capitolo di successi.

Ora è ufficiale: Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Per l’ex Milan e Rennes si tratta di un ritorno a Trigoria nello stesso ruolo che aveva ricoperto fra il 2016 e il 2017 durante la gestione di James Pallotta, quando prese il posto di Walter Sabatini. Subentrerà a Florent Ghisolfi, che ha deciso di lasciare il club dopo una sola stagione. «Massara in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della società», si legge nel comunicato ufficiale della squadra. «Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roma, ufficiale Frederic Massara: è il nuovo direttore sportivo

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

