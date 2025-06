Roma torna la Festa dell’Unità alle Terme di Caracalla | politica musica ed eventi fino al 13 luglio

Roma si anima con la rinascita della Festa dell’Unità alle Terme di Caracalla, un evento imperdibile che unisce politica, musica e cultura fino al 13 luglio. Questo tradizionale appuntamento, giunto alla sua XX edizione, promette dibattiti stimolanti e momenti di intrattenimento per riflettere sul futuro della Capitale e rafforzare il senso di comunità. Si parte con entusiasmo, pronti a vivere un’esperienza unica che coinvolge tutta la città.

Le Terme di Caracalla si preparano a ospitare, anche quest’anno, la Festa dell’Unità di Roma: un appuntamento che, oltre alla tradizione politica legata al Partito Democratico, offrirà un ricco programma di dibattiti, musica e incontri fino al prossimo 13 luglio. La kermesse prenderà il via domani, venerdì 20 giugno, e metterà al centro il futuro della Capitale e il progetto politico che guarda alle elezioni amministrative del 2027. Si parte con Gualtieri e Bonafoni, attesa per Schlein. Sarà Roberto Gualtieri ad aprire ufficialmente la Festa, domani 20 giugno, con un intervento che darà il via ai lavori politici della kermesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it