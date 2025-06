Roma tenta due rapine con una pistola rubata | 62enne incastrato da una guardia giurata e arrestato

A Roma, un’azione coraggiosa di una guardia giurata ha messo fine a due tentativi di rapina armata da parte di un uomo di 62 anni, arrestato per ricettazione. La prontezza e l’attenzione dei cittadini sono fondamentali per mantenere la sicurezza nelle nostre strade. Questa vicenda dimostra ancora una volta come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza, proteggendo la comunità dai criminali.

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma per tentata rapina e ricettazione, grazie alla segnalazione di una guardia giurata.

