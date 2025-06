Roma studente lascia biglietto ai vigili | Scusate per il parcheggio ho la maturità

In una Roma pulsante di vita, un giovane studente si trova costretto a parcheggiare in una zona limitata, lasciando un messaggio sincero ai vigili: “Scusate per il parcheggio, ho la maturità”. La sua storia riflette l’ansia e l’urgenza di chi si avvicina all’esame più importante della vita, tra imprevisti e speranze. E così, tra scuse e sogni di successo, si apre un piccolo capitolo di coraggio e determinazione.

“Vi prego ho la maturità, ho girato per 20 minuti”. Sono queste le parole che si leggono su un biglietto del concerto di Gazzelle lasciato sul cruscotto di una macchina a Roma, in zona San Paolo, non lontano dalla stazione della metro. L’autore, un diciottenne alle prese con la prima prova di maturità, dopo aver cercato parcheggio per venti minuti ha deciso di appostare la propria vettura in uno spiazzo delimitato dalle strisce blu. Probabilmente in ritardo, lascia la macchina in fretta senza pagare, ma mette sul cruscotto, in bella vista, un biglietto del concerto di Gazzelle dove, con penna, scrive una richiesta di venia per i vigili urbani: “Vi prego ho la maturità, ho girato per 20 minuti”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it