Preparatevi a una giornata di piena estate a Roma, con il sole che splenderà fino a sera e temperature fino a 35 gradi. Il clima sarà caldo e soleggiato, ideale per godersi le bellezze della città o un aperitivo all'aperto. Solo sui rilievi interni si prevedono brevi piogge, ma nel cuore della capitale il cielo rimarrà limpido. Insomma, un venerdì perfetto per vivere la città sotto il suo lato più brillante.

Previsioni meteo Roma Venerdì 20 giugno 2025 – Tempo stabile su tutto il Lazio, con qualche pioggia solo sui rilievi interni Giornata di piena estate quella prevista oggi su Roma e su tutto il Lazio. Nella Capitale il cielo resterà sereno o con qualche velatura, sia al mattino che al pomeriggio, e anche in serata si manterranno condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Le temperature saranno elevate, con minime intorno ai 19 gradi e massime fino a 35°C. Nel resto della regione, situazione simile: sole diffuso e clima asciutto, salvo qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle aree montane interne, in particolare tra il Reatino e il Frusinate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, sole e caldo fino a sera: punte di 35 gradi

LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: torna il sole, manca un punto all’azzurro per i quarti di finale!! - In diretta da Roma, il match di tennis ATP tra Musetti e Medvedev è avvincente: il punteggio è 7-5, 5-4 per l'azzurro che è a un passo dai quarti di finale.

Domani Giovedì 19 Giugno torna il bollino giallo per la capitale!! Prevista una temperatura massima di 33-34 gradi? Evitate se possibile di esporvi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00). Meteo Roma #Allertaca Vai su Facebook

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 17 giugno 2025: piogge e temperature in calo; Emergenza caldo. Cgil Roma e Lazio: “quali azioni per tutelare chi svolge un lavoro esposto al sole?”; Caldo estremo, il Lazio vieta il lavoro sotto il sole nelle ore più calde.

Meteo: dai temporali ad altro CALDO AFOSO - Domani (venerdì 21 giugno) torna l’allerta arancione, ovvero livello 2 su 3, a Roma, Bolzano e Brescia. Si legge su informazione.it

Meteo Roma: oggi sole e caldo, Venerdì 20 poco nuvoloso, Sabato 21 sole e caldo - Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperatura minima 19°C, massima 34°C ... ilmeteo.it scrive