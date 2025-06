Roma scontro sul lungotevere | muore 22enne in scooter

Una tragedia scuote Roma: un incidente mortale sul Lungotevere Flaminio ha portato via una giovane di 22 anni, mentre il suo compagno è rimasto ferito. La collisione tra uno scooter Yamaha e un minivan Volkswagen Caddy ha lasciato la città in lutto, sollevando ancora una volta il dramma della sicurezza sulle strade urbane. È un episodio che richiede riflessione e azioni concrete per prevenire future tragedie.

Grave incidente all’altezza di lungotevere Flaminio 78, ferito il ragazzo che era con lei. Tragedia a Roma nella tarda mattinata di oggi. Una ragazza di 22 anni è morta in seguito a uno scontro tra lo scooter Yamaha X-Max su cui viaggiava e un minivan Volkswagen Caddy, condotto da un uomo di 28 anni. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno sul lungotevere Flaminio, nei pressi del civico 78. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, insieme ai sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato inutile. Il ragazzo di 23 anni che viaggiava con lei è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli con varie ferite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, scontro sul lungotevere: muore 22enne in scooter

