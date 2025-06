Roma rassegnata Saelemaekers resta al Milan | nuovo ruolo con Allegri

Roma rassegnata, Saelemaekers resta al Milan con un nuovo ruolo sotto la guida di Allegri. Mentre il settlement agreement con la UEFA pende come una spada di Damocle sulla Capitale, i giallorossi si preparano a muoversi sul mercato, con importanti uscite come Le Fée, Dahl e Zalewski. Tuttavia, il futuro potrebbe riservare sorprese: chi ha già salutato la città eterna potrebbe non essere l’ultimo. La campagna di mercato è appena iniziata.

Il settlement agreement con la UEFA pende inesorabilmente sulla testa della Roma, che in questo giugno si sta infatti concentrando sulle vendita per rispettare i paletti e potersi poi muovere in entrata da luglio in poi. Tante buone operazioni in uscita come quelle di Le Fée, Dahl e Zalewski hanno dato un bel contributo, anche se qualche altro addio illustre non è da escludere. Chi ha già salutato la capitale è Alexis Saelemaekers, questa volta non per una questione di incassi del club ma semplicemente perché scaduto il prestito secco annuale col Milan. Sicuramente un peccato perdere un giocatore fortemente voluto da De Rossi l’estate scorsa e resosi molto utile sotto Ranieri, in un ruolo da esterno destro a tutta fascia che il tecnico gli ha cucito addosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it