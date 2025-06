Roma | questore apre inchiesta su presunte omissioni caso Villa Pamphili

Roma si trova di fronte a uno sviluppo cruciale nell’indagine su Villa Pamphili: il questore Roberto Massucci ha infatti avviato un'inchiesta interna per chiarire le presunte omissioni legate alle segnalazioni sul caso di Francis Kaufmann, il 46enne coinvolto nella tragica morte della piccola. Un passo importante verso la trasparenza e la giustizia, che potrebbe influenzare profondamente il corso delle indagini e la responsabilità delle istituzioni.

Roma, 19 giu. (LaPresse) – Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto l'apertura di una inchiesta interna sulle presunte omissioni legate alle quattro segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112 relative a Francis Kaufmann, trovato una volta visibilmente ubriaco con una bottiglia in mano e nell'altra in braccio la piccola, poi trovata morta a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno e per il cui omicidio è accuso il 46enne californiano. La polizia era inoltre intervenuta in altre tre occasioni; in particolare in una il cittadino americano aveva una ferita ancora sanguinante alla testa e la donna, anche lei trovata morta con la bimba a Villa Pamphili, lo stava medicando.

