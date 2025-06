Roma | pm si chiamava Anastasia Trofimova donna morta a Villa Pamphili

Una tragica scoperta scuote Roma: il corpo di Anastasia Trofimova, 28enne originaria di Omsk, è stato rinvenuto a Villa Pamphili. La sua identità, confermata grazie alla collaborazione internazionale tra FBI e autorità maltesi, apre nuovi interrogativi sulla vicenda. Chi era questa giovane donna e cosa ha portato alla sua drammatica fine? Le indagini continuano con l’obiettivo di fare luce su questa triste vicenda.

Roma, 19 giu.(LaPresse) – La donna trovata morta a Villa Pamphili si chiamava Anastasia Trofimova, nata a Omsk, in Russia, e aveva 28 anni. Lo chiarisce la procura di Roma in una nota precisando che l’identificazione è stata resa possibile “grazie alla collaborazione della FBI e delle autorità maltesi. La donna risulta entrata a Malta nel settembre 2023 utilizzando il passaporto che reca le indicazioni anagrafiche. Presso l’ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno 2024. “La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito alla identificazione”, precisa la procura della Repubblica di Roma che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it