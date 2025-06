Roma Pisilli | Stagione molto positiva Mi ispiro a Pedri e so che devo migliorare tanto

giocatori più determinanti della squadra, dimostrando maturità e talento cresciuti notevolmente durante questa stagione. I riflettori sono puntati su di lui, pronto a scrivere pagine importanti nel futuro del calcio italiano. Con l’esperienza accumulata e la voglia di migliorarsi, Niccolò Pisilli si prepara a lasciare il segno anche nelle prossime sfide internazionali, consolidando il suo ruolo di promessa da seguire con attenzione.

Per Niccolò Pisilli la stagione non è ancora terminata e le ultime fatiche prima delle vacanze saranno concentrate con la maglia dell’Italia U21, protagonista dell’Europeo in Slovacchia. Gli Azzurrini si sono qualificati ai quarti di finale e nell’ultima partita del girone – concluso al secondo posto – ha brillato proprio il giovane talento della Roma, che non solo ha siglato la rete del definitivo 1-1 contro la Spagna ma è stato anche tra i migliori in campo, candidandosi anche per una maglia da titolare nel prossimo match con la Germania. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Roma si è espresso riguardo la stagione appena conclusa, dove ha potuto accumulare un buon minutaggio nonostante qualche presenza in meno nell’ultima parte di campionato: “ È stato un anno molto positivo per me, ho giocato meno nella fase finale con la Roma, ma tantissimo durante l’anno, era la mia prima vera stagione in prima squadra e sono molto contento di come è andata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it