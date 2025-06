Roma Paredes ad un passo dal Boca Juniors | plusvalenza in arrivo

Roma Paredes si prepara a tornare al Boca Juniors, dopo undici anni dall’addio. La plusvalenza promette di essere un affare vincente per i giallorossi, mentre il centrocampista si riunisce con la sua ex squadra in un ritorno tanto desiderato. L’accordo, firmato per tre anni a circa 2 milioni netti a stagione, segna una nuova avventura ricca di emozioni e opportunità. Riquelme, impegnato a Miami, ha visto ...

Undici anni dopo l’addio, Leandro Paredes è pronto a vestire nuovamente la maglia del Boca Juniors. Un ritorno annunciato, a lungo desiderato dal centrocampista e finalmente concretizzato nelle ultime ore, grazie all’intesa trovata con Juan Roman Riquelme, presidente del club argentino. Il numero 16 della Roma ha accettato un contratto triennale da circa 2 milioni netti a stagione. Riquelme, impegnato a Miami per il Mondiale per club, ha visto Paredes almeno due volte durante il soggiorno. Il dialogo è stato decisivo per chiudere una trattativa che andava avanti da mesi tra emozioni, tentennamenti e continui segnali d’amore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Paredes ad un passo dal Boca Juniors: plusvalenza in arrivo

In questa notizia si parla di: paredes - boca - juniors - roma

Roma Paredes, spunta il retroscena clamoroso: a gennaio il Boca Juniors gli aveva offerto questa cifra! - Roma Paredes, dopo aver rinnovato con i giallorossi fino al 2026, sarebbe stato attirato da un'offerta clamorosa del Boca Juniors a gennaio, con uno stipendio da top.

Paredes verso il ritorno al Boca Juniors, ormai ci siamo. Leo ha accettato l’offerta del club argentino, che ora deve attivare la clausola nel contratto pagando 3,5 milioni alla Roma. #ASRoma #ForzaRoma #Paredes Vai su Facebook

Paredes è vicino a lasciare la Roma per fare ritorno al Boca Juniors Lo riporta @SkySport Vai su X

Paredes a un passo dal Boca Juniors: accordo col giocatore, ora gli argentini devono pagare la clausola alla Roma; Roma, contatti positivi tra Paredes e il Boca Juniors: si va verso il pagamento della clausola; Paredes a un passo dal ritorno al Boca. Plusvalenza in arrivo per la Roma.

Roma, contatti positivi tra Paredes e il Boca Juniors: si va verso il pagamento della clausola - Negli ultimi mesi Leandro Paredes è stato anche abbastanza chiaro a esprimere la sua volontà: l'argentino vuole tornare al Boca Juniors. Lo riporta msn.com

Roma: Massara il nuovo ds, Angeliño e Paredes i primi nodi da sciogliere - La Roma cambia guida non solo in panchina, ma è pronto anche un nuovo direttore sportivo per rilanciare le ambizioni di Champions della squadra capitolina. Da sport.quotidiano.net