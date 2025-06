Roma occhi puntati su Anjorin e Cresswell: si accende il mercato giallorosso. Dopo settimane di attese e riflessioni, la società è pronta a dare il via alla stagione, con Frederic Massara ormai quasi al suo posto come direttore sportivo. Un nuovo assetto dirigenziale, che mixa esperienza e innovazione, apre le porte a opportunità importanti. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini si prepara a...

Dopo settimane di attesa e riflessioni in casa giallorossa, la società è pronta a dare il via alla fase operativa della stagione. Con l’arrivo ormai imminente di Frederic Massara nel ruolo di direttore sportivo, il primo tassello fondamentale è stato messo al suo posto. Il mercato può finalmente decollare, e lo farà sotto la guida di un nuovo assetto dirigenziale che unisce esperienza e idee innovative. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare la sua prima stagione alla guida della Roma, forte anche della presenza di Claudio Ranieri, che fungerà da riferimento istituzionale per tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it