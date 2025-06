Roma nuovo stadio della AS Roma a Pietralata | oltre 9 ettari di verde pubblico

Grazie a questa operazione, si apre un nuovo capitolo per Pietralata, che si trasforma in un quartiere all’avanguardia con oltre 9 ettari di verde pubblico e spazi dedicati alla rigenerazione urbana. L’obiettivo è creare un equilibrio tra modernità e sostenibilità, promuovendo un ambiente più vivibile e inclusivo. La rivoluzione urbana di Roma è appena cominciata, e il futuro di Pietralata si sta delineando con entusiasmo e determinazione.

Veloccia: “Recuperato spazio occupato abusivamente, avanti con scavi e progetti per il parco urbano”. A Pietralata si prepara una vera rivoluzione urbana. Roma Capitale è rientrata in possesso di un’area occupata abusivamente da decenni da un autodemolitore, una mossa decisiva per far avanzare il progetto del nuovo stadio della AS Roma. Lo ha annunciato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, dopo un sopralluogo effettuato ieri. “Grazie al Dipartimento Lavori Pubblici per il lavoro svolto”, ha detto Veloccia, spiegando che la riconsegna è avvenuta dopo un ricorso al TAR respinto. L’area sarà a breve nelle mani della società giallorossa, che intanto prosegue i sondaggi archeologici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it