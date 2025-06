Roma neonata e madre morte a Villa Pamphili | identificate la piccola aveva 11 mesi

Una tragedia sconvolgente ha avuto luogo a Villa Pamphili, dove una neonata di 11 mesi e la madre sono state trovate senza vita, lasciando la comunità sgomenta. Dopo lunghe indagini, la donna, Anastasia Trofimova, è stata ufficialmente identificata, aprendo nuovi interrogativi sulle cause di questa drammatica perdita. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di supportingi efficaci per le famiglie in crisi.

La donna trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno 2025, a poca distanza dal corpo della figlia, si chiamava Anastasia Trofimova L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roma, neonata e madre morte a Villa Pamphili: identificate, la piccola aveva 11 mesi

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - roma - neonata

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Dopo la morte della mamma e della figlioletta neonata, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili, Rexal Ford, il presunto compagno della donna e padre della bambina, continuava a girare per Roma spacciandosi per produttore cinematografico e flirtando Vai su Facebook

È stato interrogato in Grecia, dove è stato catturato, il californiano Rexal Ford, accusato dell'omicidio di una neonata e dell'occultamento del cadavere della madre (ancora senza nome) ritrovati a Villa Pamphili a Roma Bruno Sokolowicz #GR1 Vai su X

Roma, neonata trovata morta tra i cespugli a Villa Pamphili | A cento metri scoperto il cadavere di una donna in un sacco; Cadaveri a Villa Pamphili identificati, chi erano la donna e la neonata ritrovate senza vita dai passanti; Neonata trovata morta a Villa Pamphili. A pochi metri scoperto il corpo di una donna in un sacco.

Svelata l'identità della ragazza di Villa Pamphili: è Anastasia, una donna russa - Villa Pamphili, la svolta nel giallo: svelata l’identità della giovane madre trovata morta. Riporta alfemminile.com

Donna russa rivendica la maternità della vittima di Villa Pamphili: “È mia figlia Anastasia” - Secondo un'indiscrezione del programma Chi l’ha visto, la donna trovata morta il 7 giugno scorso in Villa Pamphili sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia. Scrive notizie.it