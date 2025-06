Roma Municipio I celebra la Festa della Musica 2025

Roma Municipio I si prepara a vivere una notte magica con la Festa della Musica 2025, un evento che trasforma il cuore della città in un palcoscenico vibrante di suoni e emozioni. Con due maratone musicali che attraversano i luoghi simbolici di Roma, questa iniziativa promette di unire generazioni e stili in un grande abbraccio sonoro gratuito e accessibile a tutti. Un’occasione imperdibile per riscoprire l’anima artistica della Capitale.

(Adnkronos) – In occasione della Festa della Musica del 21 giugno, il Municipio I Roma Centro partecipa con un programma che intreccia generi, istituzioni e luoghi simbolici della città. Due maratone musicali animeranno il centro storico di Roma dalle 17 alle 22 circa, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale viva, gratuita e inclusiva. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, Municipio I celebra la Festa della Musica 2025

