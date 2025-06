Roma | Massara il nuovo ds Angeliño e Paredes i primi nodi da sciogliere

Roma si prepara a un nuovo capitolo, con Massara al fianco di Angeloni e Paredes pronti a risolvere i primi nodi strategici. Dopo l’annuncio di Gasperini come nuovo allenatore, la squadra si concentra sulle sfide di mercato e sulla ricostruzione del team. La scelta di rafforzare la dirigenza segna un passo fondamentale per rilanciare le ambizioni di Champions e riportare Roma ai vertici europei. La strada verso il successo è iniziata; ora, tutto dipende dalle mosse che verranno.

Roma 19 giugno 2025 - La Roma cambia guida non solo in panchina, ma è pronto anche un nuovo direttore sportivo per rilanciare le ambizioni di Champions della squadra capitolina. Due giorni fa si è consumata la conferenza stampa che ha presentato agli addetti ai lavori Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore del club, ma l'annuncio non è stato lieto. Sullo sfondo della presentazione infatti aleggiava l'ombra dell'addio ormai certo del ds Florent Ghisolfi dopo un solo anno di lavoro nella Città Eterna. L'addio si è consumato definitivamente nella giornata di ieri, quando in mattinata la Roma ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale di addio al proprio dirigente, tramite risoluzione consensuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net