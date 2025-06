Roma Massara è il nuovo direttore sportivo | Bentornato Frederic

Roma accoglie con entusiasmo Frederic Massara, il nuovo direttore sportivo che segna un ritorno importante a Trigoria. Con esperienza e passione, Massara promette di rafforzare la squadra e rilanciare le ambizioni della Roma. La sua nomina rappresenta un passo deciso verso un futuro ricco di successi e sfide entusiasmanti, e i tifosi possono aspettarsi grandi cose sotto la sua guida. Bentornato, Frederic!

(Adnkronos) – Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota ufficiale: "L’As Roma – si legge – è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com