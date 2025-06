Roma Massara ad un passo dalla Juventus prima dei giallorossi | il retroscena

Federic Massara, pronto a iniziare una nuova avventura con la Roma come direttore sportivo, aveva quasi scelto un percorso diverso: quello della Juventus. Secondo Tuttosport, il suo nome era vicino a essere il prossimo protagonista bianconero, in un contesto di ristrutturazione guidato da Comolli e John Elkann. La sua esperienza e il suo talento avrebbero potuto fare la differenza anche alla Vecchia Signora, ma alla fine…

Frederic Massara è pronto a cominciare la sua nuova avventura da Direttore Sportivo della Roma, ma il suo futuro avrebbe potuto prendere una direzione diversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente ex Milan sarebbe stato ad un passo dalla Juventus. Con Comolli, neo direttore generale bianconero, chiamato da John Elkann per rivoluzionare l’organigramma bianconero, il profilo di Massara – esperto di Serie A, talent scout e vincente con il Milan – era uno dei piĂą apprezzati in casa Juventus. La trattativa era arrivata ad un passo dalla firma. Ma l’ok definitivo da parte della dirigenza juventina non sarebbe mai arrivato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it