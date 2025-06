Roma Marino promuove Massara | Lui è competente

Roma Marino promuove Massara, un professionista competente e stimato nel settore. La giornata di oggi, 19 giugno, segna un nuovo capitolo per la società giallorossa, che rafforza il proprio organigramma con l’arrivo di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. Con una carriera brillante e una profonda conoscenza del club, Massara si appresta a portare nuove energie e visione strategica. Il suo ritorno promette di essere un’ulteriore spinta verso il successo.

Giornata di ufficialità quella di oggi 19 giugno per la Roma, che sta delineando l'organigramma per il presente ed il futuro. Attraverso una nota sul loro profilo, infatti, i giallorossi hanno accolto fra le loro fila Frederic Massara, nuovo direttore sportivo che darà il cambio a Florent Ghisolfi. Il 56enne torna nel club della Capitale dopo aver fatto parte della dirigenza tra il 2011 ed il 2019. Un arrivo importante, con il classe 1968 che proverà da subito a mettere a referto acquisti di spessore in entrata per regalare a Gian Piero Gasperini una rosa ben fornita. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Calciomercato.