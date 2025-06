Roma la decisione sul licenziamento di Berardi | indennizzo da 2,5 milioni all’ex CEO

Roma, la decisione sul licenziamento di Berardi e l’indennizzo di 25 milioni all'ex CEO segnano la conclusione di un lungo contenzioso legale. Dopo oltre due anni di battaglie giudiziarie, il club giallorosso dovrà risarcire Pietro Berardi per le divergenze con i Friedkin, aprendo un nuovo capitolo nella gestione della Roma. Ma cosa comporterà esattamente questa sentenza per il futuro del club?

Si è giunti al termine di un nuovo capitolo della disputa legale che vede coinvolta la Roma e Pietro Berardi, licenziato il 17 aprile 2023. Il tutto era avvenuto quindi più di due anni fa, con il club giallorosso che “per giusta causa” aveva allontanato il dirigente dal proprio ruolo per quelle che sarebbero state importanti divergenze con i Friedkin. Come riportato da La Repubblica, i capitolini saranno però costretti a risarcire l’ex CEO, che già qualche mese fa aveva ottenuto un primo indennizzo a suo favore del valore di 200 mila euro per il termine del contratto da general manager. “Non è stata raggiunta la prova che Berardi sia stato revocato per giusta causa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la decisione sul licenziamento di Berardi: indennizzo da 2,5 milioni all’ex CEO

