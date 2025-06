Roma incendio in condominio | Esplosi i vetri le fiamme erano altissime

Un incendio devastante ha scosso il quartiere Tuscolana a Roma, con esplosioni di vetri e fiamme altissime che hanno messo in allerta l’intera comunità. Dopo un’evacuazione tempestiva, quasi tutte le venti persone coinvolte sono già tornate nelle loro abitazioni, sebbene due appartamenti siano ora inagibili. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza e della solidarietà in situazioni di emergenza. Nell’appartamento dal quale è partito...

Sono rientrate quasi tutte a casa le venti persone evacuate da una palazzina a Roma, nel pomeriggio di giovedì, dopo un incendio divampato in un palazzo composto di otto appartamenti in zona tuscolana. I due appartamenti interessati direttamente dalle fiamme sono inagibili. “Ho sentito un gran botto – racconta uno dei vicini – ho sentito i vetri delle finestre scoppiare. Abbiamo chiamato subito i soccorsi”. Nell’appartamento dal quale è partito l’incendio c’era una donna, che al divampare delle fiamme si è rifugiata dai vicini. “Le fiamme erano alte – proseguono i racconti di chi era lì in quel momento – hanno preso anche le finestre vicine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, incendio in condominio: “Esplosi i vetri, le fiamme erano altissime”

