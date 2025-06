Roma il ritorno di Massara è UFFICIALE | i dettagli del contratto

Roma si prepara a un nuovo capitolo emozionante con il ritorno di Massara, ufficializzato con un contratto di 232 giorni. Dopo le turbolenze recenti e il cambio di guida tecnica, la società giallorossa si affida ora a un volto noto per rafforzare il progetto e scrivere una nuova pagina di successi. La decisione è strategica: scopriamo i dettagli di questa scelta e cosa riserva il futuro alla Roma.

Sono state giornate intense per la Roma, non solo per quanto concerne il calciomercato. Già , perché martedì i giallorossi hanno comunicato l'addio del direttore sportivo Florent Ghisolfi, dopo un solo anno di collaborazione. Una notizia che è apparsa come un fulmine a ciel sereno, con la dirigenza che si è trovata a dover risistemare il suo organigramma a cavallo della presentazione di Gian Piero Gasperini. Insieme al senior advisor Claudio Ranieri, i Friedkin hanno da subito cercato un profilo esperto, navigato, che conoscesse bene il nostro calcio e l'ambiente. Tutte le strade hanno condotto ad un grande ritorno.